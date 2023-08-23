Поисковый трафик через Google в РФ за год сократился на 9%

За год доля поискового трафика в России через Google снизилась на 9 п.п. и по итогам июля 2023 года составляет 39% (в июле 2022 года этот показатель составлял 48,6%), следует из данных сервиса StatCounter. Первыми на это внимание обратили «Известия».

Если летом прошлого года Google был лидером в российском поиске, то теперь он с большим отрывом уступает «Яндексу» — в июле доля российского поисковика составила почти 60%, следует из данных Statcounter. Кроме того, в июле доля Chrome в заходах в интернет в РФ снизилась до 45%, что на 5 п.п. меньше, чем годом ранее. При этом доля «Яндекс Браузера» выросла почти на 5 п.п., до 25,8%.

Источник «Известий», близкий к одной из отечественных digital-компаний, объяснил недоверие пользователей к Google Chrome тем, что сейчас в браузере увеличилось число уязвимостей к хакерским атакам. По мнению другого собеседника, причина такой тенденции может заключаться в отказе Google от поддержки Windows 7, 8 и 8.1.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сомневается, что продуктам «Яндекса» в ближайшее время удастся еще больше сократить отставание от сервисов Google и обойти их по объему трафика. «На телефонах и планшетах браузеру от "Яндекса" сложно конкурировать с нативными решениями. К тому же очевидно, что закон об обязательной предустановке отечественного ПО плохо работает в условиях параллельного импорта. Поэтому рассчитывать на резкий рост популярности "Яндекс браузера" и других альтернативных решений не стоит, пока российский рынок не начнет насыщаться устройствами на базе отечественных операционных систем»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Александр Кислов