Самолет летевший из Москвы в Сочи экстренно приземлился в саратовском «Гагарине»

Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту «Гагарин». Об этом сообщает «Взгляд-Инфо» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта «Гагарин» Фото: пресс-служба аэропорта «Гагарин»

По данным издания, рейс прервал полет в 19:08 «по техническим причинам». Среди экипажа и пассажиров пострадавших нет. В настоящее время с пассажирами борта работают представители авиаперевозчика.

Двумя днями ранее в соцсетях сообщили, что незапланированную посадку из-за сломанного кондиционера совершил борт авиакомпании «Россия», направлявшийся из Сочи в Москву.

Анастасия Донскова

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