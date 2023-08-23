В Уфе на установку восьми юрт потратят до 10 млн рублей

Мэрия Уфы ищет подрядчика для поставки и установки восьми юрт, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта, который будет профинансирован из бюджета города, составляет 9,6 млн руб. Итоги аукциона подведут 1 сентября.

Согласно аукционной документации, пять юрт установят на площадке перед ТРК «Галерея ART», три на набережной реки Белой — две на причале возле Монумента Дружбы и одну под памятником Салавату Юлаеву.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в июле мэрия уже искала поставщика юрт, но позже отменила проведение аукциона.

Венера Хисамова

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