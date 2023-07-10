На поставку объектов и юрт Уфа потратит до 23 млн рублей

Администрация Уфы ищет подрядчиков для поставки двух видов стационарных торговых объектов, одного переносного павильона и восьми юрт, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет 23,2 млн руб. Итоги всех аукционов подведут 19 июля.

Согласно документациям, подрядчики должны до 15 октября поставить и установить 15 торговых павильонов, за 60 дней с даты заключения контракта – туристско-информационный центр, а за 45 дней – 70 мобильных павильонов и восемь юрт с орнаментом. Пять юрт установят на площадке перед ТРК «Галерея ART», две юрты — возле причала у остановки «Монумент Дружбы» и одну — под памятником Салавату Юлаеву.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», эскизы торговых павильонов утвердила мэрия осенью прошлого года. Высота павильонов должна составить не более 3,4 м, а прилавков – 0,9 м. Максимальная высота букв и логотипа — 35 см. Вывеска должна быть без подложки, с внутренней подсветкой. Декоративные рейки и панели с рельефным орнаментом рекомендуется изготавливать из натурального дерева, пропитанного защитными составами, которые обеспечат пожарную безопасность и защиту от внешней среды.

Венера Хисамова

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