На части АЗС в Донецке утром 23 августа закончились запасы моторного топлива

Утром 23 августа на сетевых автомобильных заправочных станциях «Лукойл», «Фортуна» и «Газпром нефть» в Донецке закончились запасы некоторых видов топлива. О том, что на АЗС нет бензина АИ-92 и АИ-92 сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Роман Кураев.

Глава администрации опубликовал два аудиосообщения, в которых рассказал, что на заправках сделан запас топлива для спецтранспорта. Он также отметил, что это не единичный случай в Донецке, а характерная ситуация для всей области.

Чуть позже аудиозаписи были удалены, вместо них на канале главы администрации появилось текстовое сообщение.

«В настоящее время на части заправок бензин марки 92 и 95 в наличии в достаточном количестве. На остальных заправках, по информации руководителей, ожидается поставка топлива в ближайшие часы»,— написал Роман Кураев.

Ситуацию также прокомментировали в правительстве Ростовской области. Замгубернатора региона Игорь Сорокин сообщил, что на нефтебазах региона сделан запас топлива, которого хватит на семь-десять дней. Замгубернатора отметил, что на отдельных заправках могут заканчиваться некоторые виды топлива, но это единичные случаи.

«Оснований для паники нет. Прошу представителей медиасферы не создавать необоснованный ажиотаж. Данный вопрос держу на контроле»,— цитирует Игоря Скрябина пресс-служба правительства Ростовской области.

Днем накануне власти региона сообщили, что дефицит топлива вызван возросшим транспортным потоком на альтернативном маршруте в Крым через Ростовскую область и новые регионы. Также рост спроса стимулируют аграрии и туристы.

Анастасия Назарова