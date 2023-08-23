Кассационный суд оставил в силе приговор в отношении экс-главы Отрадного

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор первой и апелляционной инстанции в отношении бывшего главы Отрадного Александра Бугакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: samregion.ru Фото: samregion.ru

В июне прошлого года суд признал экс-мэра виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Ему был назначен штраф 100 тыс. руб. Также с чиновника в пользу «Готэ» был взыскан ущерб в размере 2,9 млн руб. В кассационном суде экс-главе удалось добиться отмены приговора. Однако Отрадненский городской суд, повторно рассмотрев дело, оставил приговор в силе.

По данным следствия, мэр распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения города в пользу АО «СамРЭК». ООО «Готэ» обратилось с жалобой в региональное УФАС. Антимонопольная служба выдала главе предупреждение. Чиновник требование проигнорировал, после чего ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. В УФАС определили, что по закону распределение тепловых нагрузок осуществляется на основе заявок с проведением конкурса. Вместо этого распределение произошло на основании писем СамРЭКа, построившего котельную, и ООО «КСК г. Отрадного».

В кассационной жалобе адвокат Александра Бугакова просил прекратить уголовное дело по реабилитирующим основаниям. По его словам, бывший мэр «действовал в рамках своих должностных полномочий, умысла на приостановление деятельности “ГОТЭ” и причинения крупного ущерба у него не было».

Подробнее – в материале «Ъ-Волга» «Старый новый приговор».

Ани Айвазян