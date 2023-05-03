Старый новый приговор

Отрадненский городской суд Самарской области повторно рассмот­рел уголовное дело бывшего главы Отрадного Александра Бугакова. Приговор экс-чиновнику остался без изменений, а апелляционные жалобы Александра Бугакова и его адвокатов — без удовлетворения. В прошлом году суд признал бывшего главу Отрадного виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Александру Бугакову назначили штраф 100 тыс. руб. с запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бугаков оштрафован на 100 тысяч рублей с запретом занимать должности на государственной службе

Фото: samregion.ru Александр Бугаков оштрафован на 100 тысяч рублей с запретом занимать должности на государственной службе

Фото: samregion.ru

Апелляционная инстанция Отрадненского городского суда Самарской области оставила без изменений обвинительный приговор бывшему главе Отрадного Александру Бугакову. В январе этого года Шестой кассационный суд отменил апелляционное постановление Отрадненского городского суда о признании бывшего главы Отрадного Александра Бугакова виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Уголовное дело в отношении бывшего градоначальника передано на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в другом составе судей.

Как выяснило следствие, в 2018 году руководитель администрации распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения города в пользу АО «СамРЭК». ООО «Готэ» (входит в ГК «Полад») обратилось с жалобой в региональное УФАС. Антимонопольная служба выдала городскому главе преду­преждение о недопустимости действий, нарушающих закон «О конкуренции». Чиновник требование проигнорировал, после чего ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. В УФАС определили, что, по закону «О теплоснабжении», распределение тепловых нагрузок осуществляется на основе заявок теплоснабжающих компаний с проведением конкурса. Вместо этого распределение произошло на основании писем СамРЭКа, построившего котельную, и ООО «КСК г. ­Отрадного».

Суд первой инстанции вынес приговор летом 2022 года. Помимо штрафа с чиновника в пользу «Готэ» был взыскан ущерб в размере 2,9 млн руб. Приговор вступил в силу 21 сентября. На следующий день депутаты приняли отставку чиновника по собственному желанию. В октябре прокуратура Самарской области в суде потребовала уволить Александра Бугакова по п. 6 ч. 6 ст. 36 ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», то есть из-за вступления в законную силу обвинительного приговора суда. В ноябре суд признал незаконным решение думы Отрадного о досрочном прекращении полномочий главы городской администрации в связи с его желанием уйти в ­отставку.

В марте текущего года администрацию Отрадного Самарской области возглавил Александр Мецкер. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов городской думы. До избрания главой администрации Александр Мецкер занимал пост первого заместителя главы Кинельского района, а ранее десять лет работал в мэрии Отрадного.

Сабрина Самедова