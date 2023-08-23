Гендиректор РЖД Белозеров представил коллективу нового руководителя СвЖД Бурцева

Генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров сегодня представил коллективу Свердловской железной дороги (СвЖД) нового начальника магистрали Павла Бурцева. Напомним, господин Бурцев на месте главы сменил Ивана Колесникова, руководившего СвЖД с 2019 года. Он был назначен заместителем генерального директора РЖД, курирующим пассажирские перевозки.

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Олег Белозеров заявил, что свердловская магистраль является одним из ключевых предприятий российских железных дорог. «Павел Васильевич прошел все ступени профессионального роста в компании, состоялся как руководитель на Октябрьской железной дороге, прекрасно знает специфику, проявил себя инициативным и ответственным профессионалом»,– рассказал господин Белозеров.

Павел Бурцев в свою очередь заявил, что приоритетными задачами СвЖД остаются увеличение пропускных способностей и выполнение объемов транспортного строительства для развития инфраструктуры.

СвЖД работает на территории Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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