Школы Дзержинска расширят практическую часть занятий по военной подготовке

С 1 сентября в всех школах Дзержинска начнутся факультативные занятия по начальной военной подготовке (НВП) во всех школах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Педагогам по НВП рекомендовано расширить практическую часть занятий, продумать план экскурсий, встреч с интересными людьми и выездных занятий.

По словам Ивана Носкова, школьники смогут посещать занятия по НВП по своему желанию, но «практика показывает, что желающих много».

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в начале 2023 года более 60% нижегородцев одобрили введение начальной военной подготовки в школах начиная с пятого класса.

Андрей Репин