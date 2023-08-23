Новокольцовский тракт в Свердловской области отремонтируют за 384 млн рублей

В Свердловской области отремонтируют участок Новокольцовского тракта. Начальная стоимость торгов — 383,9 млн руб. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Согласно документации, будет отремонтировано 6,24 км дороги от Екатеринбурга до аэропорта Кольцово. Подрядчик должен будет начать работы 2 октября, а закончить — 20 ноября. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 сентября.

Напомним, на территории региона за 1,5 млрд руб. отремонтируют семь участков трасс. Проведение ремонта планировалось в 2024-2025 годы, однако за счет механизма опережающего финансирования они начнутся в этом году.

Полина Хабарова

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