Wildberries построит логистический центр за 11,5 млрд рублей в Ростовской области в 2026 году

Компания Wildberries («Вайлдберриз») планирует завершить строительство логистического центра на территории Ростовской области в 2026 году. Инвестиции в проект составят 11,5 млрд руб., сообщает «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на региональный департамент потребительского рынка.

Площадь нового распределительного центра составит 170 тыс. кв. м.

«На сегодняшний день проект не вступил в активную стадию реализации. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году»,— цитирует издание департамент потребрынка Ростовской области.

В декабре прошлого года сообщалось, что Wildberries планирует строительство логистического центра стоимостью 13,5 млрд руб. в Ростовской области. Площадь планируемого объекта должна была составить 183 тыс. кв. м. Власти сообщали, что будет создано 9 тыс. новых рабочих мест.

Анастасия Назарова