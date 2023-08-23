В Димитровграде открывается лицей ядерных технологий

Открытие лицея ядерных технологий состоится в Димитровграде в среду, 23 августа. Об этом сообщает правительство Ульяновской области.

Фото: Правительство Ульяновской области

«На торжественное мероприятие прибудут губернатор Алексей Русских и министр просвещения РФ Сергей Кравцов»,— говорится в сообщении.

Учреждение построено по национальному проекту «Образование». Лицей ядерных технологий рассчитан на 1101 место.

Ранее территория бывшего суворовского училища, переданная Ульяновску от Минобороны РФ, стала местом столкновения интересов представителей патриотической общественности и чиновников региональной власти. Областное правительство планировало передать часть площади исторического здания под образовательные процессы — или Мариинской гимназии, или под медицинский факультет УлГУ, чтобы получить федеральные средства на восстановление здания, а другую, меньшую, часть — для размещения музея танкового училища. С этим не согласились защитники исторического наследия, считающие, что все здание следовало передать под музейно-образовательный центр, а на близлежащей территории училища разместить парковые общественные пространства вместо строительства элитного жилья.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновники пошли в Кадетский корпус».

Георгий Портнов