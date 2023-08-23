В «Мега Дыбенко» до конца года планируется открытие 7 новых магазинов

До конца этого в ТЦ «Мега Дыбенко» на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге запланировано открытие семи новых магазинов. Об этом со ссылкой на управляющего торговым центром Марата Гальперина 23 августа сообщает РБК Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам топ-менеджера, в частности, осенью в «Мега Дыбенко» начнут работу еще один «Стокманн», турецкий бренд одежды Loft, магазин сети off-price одежды и товаров для дома Familia, а также бренд украшений Pan club.

В общей сложности, новые арендаторы займут площадь 6,5 тыс. кв. м,— пояснил господин Гальперин.

Отметим, что после завершения первого этапа реконструкции в 2021 году общая площадь ТЦ «Меги Дыбенко» увеличилась до 190 тыс. кв. м, арендопригодная — до 147 тыс. кв. метров.

С сентября прошлого года в «Меге Дыбенко» начали работу 38 новых магазинов, около 80% занимаются реализацией одежды, обуви и аксессуаров для взрослых и детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что осенью этого года в Петербурге откроются два новых магазина «Стокманн».

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