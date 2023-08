В России открыли зал славы видеоигровой индустрии

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) представила зал славы, посвященный достижениям российских разработчиков видеоигр. В него пока входят семь человек, в сентябре на сайте будет проведено голосование по номинациям «Легендарные видеоигры» и «Люди, повлиявшие на индустрию».

Зал славы пока существует только в виде сайта, в будущем он воплотится также в виде арт-объектов и памятников. По словам организаторов, в зале славы будут «собирать самые значимые игровые проекты и личностей, наиболее повлиявших на индустрию, от "Тетриса" до Atomic Heart». В РВИ надеются привлечь внимание к российской видеоигровой индустрии и поддерживать ее творческий потенциал.

Сейчас в зал славы входят создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов, автор приставки Dendy Виктор Савюк, глава компании Nival, ответственной за «Аллоды Онлайн» и Heroes of Might and Magic V, Сергей Орловский и другие.

Евгений Федуненко