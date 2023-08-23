Запускается пригородный поезд «Ласточка» между Самарой и Жигулевском

С 28 августа запускается пригородный поезд «Ласточка», который будет работать на маршруте Самара — Жигулевск по будням. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

От станции Жигулевск электричка будет уходить в 06:26 (MSK+1) и прибывать в Самару в 08:11 (MSK+1). По пути следования запланированы остановки на станциях Могутовая, Жигулевское Море, Волжская Жемчужина, Задельная, Старосемейкино, Водинская (поселок Новосемейкино), Ягодная, Средневолжская и Безымянка.

В обратном направлении поезд проследует в 16:33 (MSK+1) с прибытие в Жигулевск в 18:44. Электричка будет останавливаться на станциях: Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Вишневая, Дачная, Яблочная, Козелковская, Ягодная, Шведская Слобода, о.п. 172 км, Водинская (поселок Новосемейкино), о.п. 168 км, Сокская, Старосемейкино, Царевщина, Задельная, Волжская Жемчужина, Жигулевское Море, Могутовая.

Стоимость «разового» билета от Самары до Жигулевска составит 253 руб. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена «разового» билета в период действия льгот снижена на 50%.

Ранее сообщалось об усилении пригородного железнодорожного сообщения между Самарой и Сызранью

Андрей Сазонов