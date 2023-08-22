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Усилено пригородное железнодорожное сообщение между Самарой и Сызранью

С текущей недели усилено пригородное железнодорожное сообщение между Самарой и Сызранью. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 21 августа электричка сообщением Самара (отправление в 06:35) – Безенчук (прибытие в 07:47) будет следовать до станции Сызрань-1 (прибытие в 09:04) по рабочим дням, с 26 августа это же расписание актуально и в выходные. Причем, в будни данный пригородный поезд отправляется от станции Кинель в 05:36, а выходные – от платформы Мирная в 06:08.

Пригородный поезд Безенчук (отправление в 08:07) – Мирная (прибытие в 09:45) теперь отправляется от станции Сызрань-1 в 06:52 ежедневно.

Таким образом, теперь ежедневно от Самары до Сызрани и в обратном направлении курсируют по шесть пригородных поездов, не считая дополнительных маршрутов.

Андрей Сазонов

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