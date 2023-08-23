Прокурор Оренбурга судится с мэрией из-за разрушенных дорог

Надзорное ведомство Оренбурга подало на городскую администрацию в суд из-за отсутствия условий для оказания горожанам транспортных услуг. Иск был удовлетворен. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку и установил, что в микрорайоне «Овчинный городок» в городе разрушено дорожное покрытие, а также нет тротуаров и пешеходных дорожек. Кроме того, на перекрестках дорог не установлены знаки приоритета.

Также на проезжей части плохо различима, а местами отсутствует горизонтальная дорожная разметка. Элементов транспортной инфраструктуры на территории тоже нет.

В связи с этим в марте текущего года прокурор Оренбурга внес градоначальнику представление об устранении нарушений. В настоящее время оно рассмотрено и удовлетворенно.

Однако нарушения так и не устранили. В связи с этим контрольный орган обратился в суд.

Это не первый случай судебного разбирательства прокуратуры с администрацией Оренбурга из-за дефектов дорог. Ранее на девяти улицах города были выявлены дефекты проезжей части и отсутствие разметки, что также послужило поводом для иска надзорного ведомства к чиновникам.

Георгий Портнов