На улицах Оренбурга вновь обнаружены поврежденные дороги и отсутствие разметки

Суд обязал администрацию Оренбурга устранить нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Это произошло после того, как прокуратура провела проверку и подала иск к чиновникам. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что дорожное полотно по ул. Пролетарской г. Оренбурга (участок дороги от ул. Невельская до ул. Рыбаковская); ул. Тихой, Физкультурной, ул. Цветочный Бульвар, Авиационной, ул. Кутузова, ул. Уютной, ул. Нахимова п. Пристанционного г. Оренбурга не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017, 52766- 2007»,— говорится в сообщении.

Помимо прочего, контрольный орган зафиксировал отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек) на всем протяжении ул. Уютной, Кутузова, Нахимова п. Пристанционного. Кроме того, горизонтальной дорожной разметки нет на ул. Авиационной, установило ведомство.

Это не первый случай, когда прокуратура судится с мэрией Оренбурга из-за состояния дорог. Ранее контрольный орган уже подавал иск к чиновникам из-за этого.

Георгий Портнов