В Адмиралтейском районе открылось новое здание школы №564

1 сентября примет учеников новое здание школы №564, расположенное в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе администрации города.

Здание, расположенное на Митрофаньевской улице, осмотрел губернатор Александр Беглов. Образовательное учреждение стало первой школой, открытой на территории ЖК «Измайловская перспектива».

В новом здании оборудовали библиотеку, два компьютерных класса, четыре лингафонных кабинета для изучения иностранных языков. На пришкольной территории разместили спортплощадки и футбольное поле. Для занятий спортом в школе также обустроены три спортзала. Кроме того, в здании есть актовый зал с гримерками и помещениями для репетиций. Школьники также получат возможность заниматься в столярных и слесарных мастерских, швейном и кулинарном цехах, оснащенных современным оборудованием.

Столовую, которая вмещает одновременно до 400 человек, спроектировали по дизайн-проекту учащихся 11 класса, которые разработали его в качестве подарка в 35-летию школы.

«В Петербурге уже не первый год работает правило: новое жилье строится только одновременно с объектами социальной инфраструктуры — школами, детскими садами, поликлиниками. Новое здание школы № 564 — один из таких примеров. Она готова к приему учеников, пока жители только въезжают в новые дома»,— рассказал губернатор.

Школа №564 открыла свои двери 1 сентября 1988 года. Сейчас у нее есть два корпуса: классы с первого по пятый учатся в здании на набережной Обводного канала, старшеклассники в здании на улице Егорова.

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