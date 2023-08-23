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Коммерсантъ FM
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В Босфоре частично остановлено движение судов из-за поломки судна

В Босфоре сломался 244-метровый танкер Guanyin, следующий из России в Китай. Из-за этого в проливе остановлено судоходство в обе стороны, сообщает ТАСС. По информации морской компании Tribeca Shipping, танкер ходит под флагом Либерии.

По данным турецкого управления береговой охраны, поломка произошла в районе морской стоянки Тюркэли (у входа в Босфор со стороны Черного моря). У судна вышел из строя двигатель. В район направлены два буксира и лоцман береговой охраны.

Турецкий пролив Дарданеллы также второй день подряд закрыт для движения судов с обеих сторон. Также перекрыто шоссе, ведущее к провинции Чанаккале на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары.

Лаура Кеффер

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