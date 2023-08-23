«Казенный подход проблемы не решит»

Владимир Путин призвал правительство уделить повышенное внимание демографической ситуации. По словам президента, пока в России рождается меньше детей, чем год назад, нужны дополнительные меры. В частности, необходимо помочь регионам, где действуют соответствующие программы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что решить проблему будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Опять демография. Проблема обсуждается на совещании у президента наряду с таким острыми темами как инфляция, отток капитала и волатильность на финансовых рынках. Меры принимаются, но показатели из года в год ухудшаются. Детей рожают все меньше.

На местах действуют соответствующие программы стимулирования рождаемости, и глава государства поручает правительству подключиться, взять на контроль, дабы процесс шел быстрее. Что же это за программы такие?

Нельзя не отметить передовой опыт Мордовии. Республика первой в России приняла уникальный закон, который запрещает не сами аборты, а понуждение к ним. Если частное, должностное или юридическое лицо посредством уговоров, предложений, а также подкупа, обмана и выдвижения иных требований склоняет к прерыванию беременности, его ждет наказание. Правда, нельзя сказать, что очень уж суровое: для физлица штраф составляет максимум 10 тыс. руб., а для юрлиц — до 200 тыс. руб.

Впрочем, оставим сарказм — у Мордовии по части демографии дела идут совсем не лучшим образом. Реагировать нужно, только вот хочется спросить: поможет столь оригинальный закон решить проблему? Похоже, здесь все очевидно — нет, не поможет. Равно как и запрет на аборты в частных клиниках. Просто достаточно выехать за пределы республики Мордовия и там склонять посредством уговоров и иных действий столько, сколько нужно.

Еще попробуй, беременная гражданка, докажи факт этого самого склонения ради 5-10 тыс. руб. наказания для постылого любовника, но, может, и не постылого, а самого что ни на есть желанного. Однако иногда что-то идет не так. Бывает, случается.

Возникает резонный вопрос: если подобное ничего ни изменит, зачем тогда все это принимать? Чтобы отчитаться: не сидим сложа руки, работаем, в передовиках ходим — никто в России-матушке до такого еще не додумался, а мы приняли — значит, не зря хлеб едим и бюджеты осваиваем.

И еще один вопрос: какова роль в улучшении демографии различных союзов, фондов и иных многих тысяч организаций по всей стране в поддержку материнства, детства, юношества и всего иного возможного? Наверное, они много делают правильных вещей, только почему-то демография из года в год ухудшается.

Казенный подход проблемы не решит и запреты тоже. Но мы понимаем чиновника, сложно ему — задачу сверху спустили, а решения четкого не подсказали, нужных указаний не дали. Вот и приходится выкручиваться. Но не силой же к демографии понуждать. Как бы то ни было, это тоже совсем не эффективный метод, во многом даже крайне рискованный.

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