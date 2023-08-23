СК проверяет информацию о пострадавшей при игре с бензином жительнице Воткинска

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту получения ожогов несовершеннолетней жительницей Воткинска. Ранее данная информация появилась в СМИ, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что инцидент произошел вечером 21 августа, когда компания подростков решила поиграть бутылкой с подожженным бензином во дворе многоквартирного дома. Емкость покатилась в сторону 14-летней девочки, после чего горящая жидкость попала на ее брюки. В результате подросток получила ожоги нижних конечностей.

В настоящее время девочке оказывается медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.