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СК проверяет информацию о пострадавшей при игре с бензином жительнице Воткинска

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту получения ожогов несовершеннолетней жительницей Воткинска. Ранее данная информация появилась в СМИ, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что инцидент произошел вечером 21 августа, когда компания подростков решила поиграть бутылкой с подожженным бензином во дворе многоквартирного дома. Емкость покатилась в сторону 14-летней девочки, после чего горящая жидкость попала на ее брюки. В результате подросток получила ожоги нижних конечностей.

В настоящее время девочке оказывается медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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