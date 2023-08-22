14-летняя девочка в Воткинске получила ожоги после игры с бензином

В Воткинске 14-летняя девочка получила ожоги 20% тела из-за детской шалости. Инцидент произошел 21 августа в темное время суток, когда компания подростков играла во дворе многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, по словам инспектора госпожнадзора МЧС Удмуртии Снежаны Прониной, один из молодых людей взял бензин, налил его в бутылку и поджог. После этого кто-то из подростков пнул бутылку, которая попала в девочку.

Подростки успели положить девочку на землю и засыпать песком, чтобы сбить пламя. В результате она получила ожоги пламенем нижних конечностей. Подростку потребовалась госпитализация.