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14-летняя девочка в Воткинске получила ожоги после игры с бензином

В Воткинске 14-летняя девочка получила ожоги 20% тела из-за детской шалости. Инцидент произошел 21 августа в темное время суток, когда компания подростков играла во дворе многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, по словам инспектора госпожнадзора МЧС Удмуртии Снежаны Прониной, один из молодых людей взял бензин, налил его в бутылку и поджог. После этого кто-то из подростков пнул бутылку, которая попала в девочку.

Подростки успели положить девочку на землю и засыпать песком, чтобы сбить пламя. В результате она получила ожоги пламенем нижних конечностей. Подростку потребовалась госпитализация.

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