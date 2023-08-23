Яхтенная марина в Геленджике начнет принимать первые суда к концу 2024 года

Первые суда марина в Геленджике сможет принять до конца 2024 года, затем она будет постепенно наращивать возможности. Об этом сообщили «РБК Краснодар» в компании «Морской порт Геленджик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В настоящий момент идет строительство объектов морской инфраструктуры гавани для яхт, которое планируют завершить в 2026 году. По данным компании, в рамках этого этапа к концу 2023 года создадут объекты федеральной собственности: южный и северный молы, причал, берегоукрепление, систему локальных очистных сооружений. Наземная часть марины находится в стадии проектных работ. На берегу будет построен пассажирский терминал, театр, гостиничный комплекс и другие инфраструктурные объекты.

Целиком проект многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик марина» планируют завершить в 2027 году. Его стоимость оценивается в 100 млрд руб.

В 2019 году банк «Россия» и ВТБ стали совладельцами компании «Морской порт Геленджик». После компания «Галеон» (на 100% принадлежит банку «Россия») получила 31% долей в ООО «Морской порт Геленджик». До этого контрольный пакет в 51% находился у компании «ТРК Инвест». В мае 2018 года власти Краснодарского края и «Морской порт Геленджик» подписали соглашение о строительстве береговой структуры в порту курорта и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик марина».

Наталья Решетняк

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