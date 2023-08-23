Багдад и Анкара создали комитет по водным ресурсам из-за нехватки воды в Ираке

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн и его турецкий коллега Хакан Фидан договорились о создании комитета по водным ресурсам на фоне нехватки воды в Ираке. Об этом объявил господин Хусейн на пресс-конференции во время первого визита в Багдад.

«Изменения климата и засуха угрожают иракскому обществу и сельскому хозяйству, мы нуждаемся в совместной работе на постоянной основе через этот комитет»,— рассказал глава иракского МИДа (цитата по «РИА Новости»). Подробности о составе комитета он не привел.

По данным министерства водных ресурсов Ирака, проблемы с водой в стране начались в том числе из-за недостатка осадков, жары, а также чрезмерного потребления воды в Турции, находящейся в верховьях рек. В июле представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф говорил, что страна с помощью переговоров хочет добиться от Турции и Ирана реализации ее права на свою долю воды в реках. Из-за ее нехватки иракские власти приостановили посадку риса и кукурузы в этом году.

Лаура Кеффер