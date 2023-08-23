В Новосибирской области «черные лесорубы» пойдут по суд за ущерб в 3,4 млн руб

В Новосибирской области пресечена незаконная вырубка леса. Ущерб от действий нарушитель составил более 3,4 млн руб., сообщает УФСБ РФ по области.

Четверо граждан с целью заработка организовали нелегальную вырубку в Мошковском районе. Для этого они привлекли несовершеннолетнего молодого человека. Группа работала нам месте около трех недель.

Против «черных лесорубов» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц). В связи с причастностью к преступлению несовершеннолетнего материалы дела переданы в Следственный Комитет.

Уточняется, что подозреваемые полностью признали вину. На их спецтехнику стоимостью 3 млн руб. был наложен арест в качестве обеспечительных мер.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в Красноярском крае двое «черных лесорубов» получили сроки за вырубку больше 1 тыс. сосен и лиственниц. Причиненный ими ущерб превысил 78 млн руб.

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Александр Киселев