В Красноярске осудят участников ОПГ, похитившей лесоматериалы на 320 млн рублей

Красноярская полиция завершила расследование уголовного дела преступной группы, четырем участникам которой вменяется в вину хищение лесоматериалов и легализация криминальных доходов. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По материалам дела, обвиняемые организовали коммерческую фирму, занимающуюся лесозаготовками. Она стала партнером компании, которая заключила с региональным министерством природных ресурсов и экологии договор аренды лесных участков общей площадью 39788 га. «На протяжении нескольких лет злоумышленники формировали подложные документы, на основании которых требовали от смежника плату за якобы проведенные работы, и распоряжались древесиной, заготовленной на территории его лесного участка», — рассказала госпожа Волк, добавив, что злоумышленники завладели лесоматериалами общим объемом около 20 тыс. кубометров, которые принадлежали потерпевшим.

Кроме того, обвиняемые инициировали иски в суды о взыскании с компании-партнера несуществующей задолженности перед их фирмой, предоставив в качестве обосновании иска подложные документы.

Сумма ущерба, которая фигурирует в материалах следствия, составила 322 млн руб. Часть этих денег злоумышленники легализовали. Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).

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Илья Николаев