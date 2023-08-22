Стрелков отказался от медицинского обследования в больнице СИЗО

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) отказался от обследования в больнице ФСИН, сообщил в своем Telegram-канале секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Ранее об ухудшении здоровья Игоря Стрелкова сообщали его жена и адвокат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С первых дней за Гиркиным начал в штатном режиме наблюдать врач медсанчасти изолятора, оказывается лечение. На данный момент он чувствует себя лучше. Мы предложили ему рассмотреть вопрос о проведении обследования в больнице УФСИН, Игорь Всеволодович ответил, что пока не видит в этом смысла»,— рассказал Алексей Мельников.

«Добавлю, что это не по вине сотрудников изолятора, конечно же, я и раньше не очень хорошо себя чувствовал»,— привел господин Мельников слова Игоря Стрелкова. Секретарь ОНК отметил, что в камере у арестованного есть телевизор, холодильник, доступны переписка и передачи.

19 августа жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская назвала происходящее с ее мужем «издевательством» и потребовала провести медобследование, поскольку у него «обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание».

Игорь Стрелков был задержан сотрудниками ФСБ 21 июля. Предположительно, обвинение связано с двумя постами в Telegram-канале, в которых говорится «о крымской проблематике» и невыплатах военным (призывы к экстремистской деятельности, ч. 2. ст. 280 УК РФ). ФСБ засекретила дело. Вину Игорь Стрелков не признает.

Подробности — в материале «Ъ» «Для полковника Гиркина не хватило аргументов».

Полина Мотызлевская