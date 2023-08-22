В Севастополе похоронили еще двух погибших на СВО военнослужащих

В Севастополе прошла церемония прощания с командиром минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части, гвардии майором Вячеславом Погребным и младшим сержантом Андреем Филиппенко. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Вячеслав Погребной родился в городе Кременчуг Полтавской области. В 1993 году он окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище по специальности «Командная тактическая войск ПВО Сухопутных войск». На полуострове он служил в различных подразделениях с 2008 года. С октября 2022 года по март 2023-го был командиром минометной батареи 3-го мотострелкового батальона, а после — командиром минометной батареи мотострелкового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Он погиб под Работино в Запорожской области.

Андрей Филиппенко родился в Кривом Роге, но давно переехал в Севастополь, где работал в охранном предприятии «Первый бастион». Он пошел служить по контракту. Военнослужащий был ранен в районе Времеевского выступа, от полученных ран скончался в госпитале.

21 августа Михаил Развожаев сообщил еще о двух погибших военнослужащих. Они скончались на Херсонском направлении.

Татьяна Ручкина

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