В Севастополе похоронили двух погибших на СВО военнослужащих

В Севастополе прошла церемония прощания с гвардии рядовым Максимом Волковым и замкомандира взвода — командиром отделения полка радиационной, химической и биологической защиты Павлом Сурниным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Максим Волков родился в Севастополе. Он окончил Севастопольский торгово-экономический техникум. Осенью 2022 года заключил контракт с Минобороны РФ и служил в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны. Его ранили на Херсонском направлении, от полученных ран он скончался в госпитале.

Павел Сурнин родился в деревне Бабино Кировской области. Окончил школу в Москве. После он переехал в Севастополь, где завел семью и служил. Он также погиб на Херсонском направлении.

Татьяна Ручкина

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