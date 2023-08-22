Смольный: жилищный фонд Петербурга готов к отопительному сезону 90%

Техническая готовность жилищного фонда Санкт-Петербурга к новому отопительному сезону превышает 90%. Такие цифры были озвучены в ходе прошедшего 22 августа в администрации заседания городской межведомственной комиссии вице-губернатором Анатолием Повелием, сообщает пресс-служба Смольного.

Как уточняется в сообщении, управляющие организации Петербурга должны до 1 сентября обеспечить техническую готовность 24 096 жилых зданий. Капитальный ремонт крыш и инженерных сетей необходимо завершить к 15 сентября. В планах — капремонт свыше 300 крыш и 1187 инженерных сетей на общую сумму 10,4 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в этот межотопительный сезон теплоэнергетики провели в Петербурге уже 672 гидравлических испытания тепловых сетей, что составляет 97% от утвержденного плана.

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