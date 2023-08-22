После личного приема генпрокурора в Оренбурге восстановлены права жителей аварийного дома

По итогам личного приема генпрокурора России Игоря Краснова в Оренбурге восстановлены права жителей многоквартирного аварийного дома, сообщает региональная прокуратура. О нарушении генпрокурору, во время его рабочего визита в Оренбург, рассказала мать шестерых детей.

«Установлено, что в 2017 году в рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья ей была выделена трехкомнатная квартира в доме, который не соответствовал строительным, противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам. После произошедшего в декабре 2022 года пожара он был признан аварийным»,— говорится в сообщении.

Благодаря прокурорскому вмешательству права жильцов дома восстановлены, многодетной матери предоставлена благоустроенная квартира, собственники еще 8 квартир получили их выкупную стоимость.

Сабрина Самедова