Женщина пострадала при пожаре в Московском районе Петербурга

В Московском районе Санкт-Петербурга вечером 22 августа произошел квартирный пожар по адресу: улица Орджоникидзе, дом 13.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о возгорании поступила в 18:43. По уточненным данным, в трехкомнатной отдельной квартире на балконе происходило горение на площади 0,5 кв. м.

Открытый огонь был ликвидирован в 19:03 силами 15 человек личного состава и трех единиц техники.

В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате другого квартирного пожара — в Невском районе Петербурга — есть погибший.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте