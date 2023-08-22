При пожаре в Невском районе погиб мужчина

Смертельный пожар произошел днем 22 августа в Невском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Бабушкина, дом 42, корпус 2 поступила на пульт дежурного в 11:59.

По уточненным данным городского управления МЧС, в трехкомнатной коммунальной квартире обгорела обстановка на площади 3 кв. м. Открытый огонь был ликвидирован спустя полчаса силами 15 спасателей и трех единиц техники.

В результате пожара погиб мужчина, сообщили в МЧС.

Причины происшествия в настоящий момент устанавливаются.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте