Суд постановил вернуть государству имущество бывшего вице-мэра Сочи на 192 млн рублей

Центральный районный суд Сочи рассмотрел иск замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства имущества бывшего замглавы Сочи Сергея Юрина стоимостью 192 млн руб. Суд удовлетворил требования, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

На посту замглавы Сочи Сергей Юрин подавал сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности ему, его супруге и несовершеннолетним детям. При проверке оказалось, что сведения не соответствуют действительности. Чиновник на незаконные доходы покупал имущество и регистрировал его на подконтрольных ему лиц. Установлено, что господин Юрин является фактическим владельцем 21 земельного участка, 10 помещений и четырех домов общей кадастровой стоимостью 192 млн руб.

26 октября 2022 года Хамовнический суд Москвы признал бывших замглав Сочи Сергея Юрина и Анатолия Рыкова виновными в получении от бизнесменов 120 млн руб. взяток при посредничестве юристов Андрея Левентюка и Николая Гребенюка (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Взамен экс-вице-мэры курорта обещали предпринимателям выдать разрешения на строительство и заключить договоры аренды земли.

1 августа замгенпрокурора РФ просил суд обратить в доход государства недвижимое имущество, зарегистрированное на третьих лиц, но фактически принадлежащее Юрину. Суд удовлетворил исковые требования. Решение в законную силу не вступило.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram