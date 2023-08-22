Экспорт швейцарских часов снизился впервые с начала 2021 года

Экспорт швейцарских часов по итогам июля составил 2,2 млрд швейцарских франков, что на 0,9% меньше, чем в июле 2022 года, следует из отчета Федерации швейцарской часовой промышленности (FH). Это первое снижение объема экспорта с января 2021-го.

Снижение объема экспорта объясняется серьезным падением спроса в Китае — на одном из ключевых рынков для часовой индустрии. Здесь по итогам июля продажи составили 262,3 млн франков, что на 16,6% меньше, чем в прошлом году. Падение спроса было зафиксировано и в Сингапуре — на 7,1%. На всех остальных крупных рынках продажи швейцарских часовых производителей по-прежнему растут. Так, в США, на крупнейшем рынке сбыта, они выросли по сравнению с прошлым годом на 5,2% и достигли 340 млн франков.

Как отмечается в релизе FH, падение продаж в Китае и Сингапуре в целом слабо скажется на общей картине, наблюдающейся на часовом рынке в нынешнем году. Федерация по-прежнему ждет роста и нового рекорда по годовому объему экспорта. Нынешний рекорд был установлен по итогам 2022 года и составляет 24 млрд франков.

Кирилл Сарханянц