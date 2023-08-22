Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экспорт швейцарских часов снизился впервые с начала 2021 года

Экспорт швейцарских часов по итогам июля составил 2,2 млрд швейцарских франков, что на 0,9% меньше, чем в июле 2022 года, следует из отчета Федерации швейцарской часовой промышленности (FH). Это первое снижение объема экспорта с января 2021-го.

Снижение объема экспорта объясняется серьезным падением спроса в Китае — на одном из ключевых рынков для часовой индустрии. Здесь по итогам июля продажи составили 262,3 млн франков, что на 16,6% меньше, чем в прошлом году. Падение спроса было зафиксировано и в Сингапуре — на 7,1%. На всех остальных крупных рынках продажи швейцарских часовых производителей по-прежнему растут. Так, в США, на крупнейшем рынке сбыта, они выросли по сравнению с прошлым годом на 5,2% и достигли 340 млн франков.

Как отмечается в релизе FH, падение продаж в Китае и Сингапуре в целом слабо скажется на общей картине, наблюдающейся на часовом рынке в нынешнем году. Федерация по-прежнему ждет роста и нового рекорда по годовому объему экспорта. Нынешний рекорд был установлен по итогам 2022 года и составляет 24 млрд франков.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...