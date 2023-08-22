Бывший директор Удмуртской филармонии возглавил театр оперы и балета

Бывший директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин назначен директором Государственного театра оперы и балета Удмуртии им. П. И. Чайковского. Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев. Господин Соловьев поблагодарил занимавшую эту должность до июня 2023 года Инну Галушко за эффективную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Фомин

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Алексей Фомин

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что Алексей Фомин покинул пост директора филармонии. Вместо него этот пост занял Альберт Кочуров, более восьми лет руководивший государственным академическим ансамблем песни и танца «Италмас» имени А. В. Мамонтова.

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