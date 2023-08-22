Новым директором филармонии в Удмуртии станет Альберт Кочуров

Пост директора Удмуртской государственной филармонии займет Альберт Кочуров. Прежде он руководил творческим коллективом государственного ордена дружбы народов академического ансамбля песни и танца республики «Италмас». О «передаче бразды правления» во «ВКонтакте» рассказал Алексей Фомин, ранее занимавший данную должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Альберт Кочуров Фото: VK.com, Альберт Кочуров

«Подводя черту за прошедшие 12 лет, вспоминается все: хорошее и не очень, взлеты и падения, удачи и не совсем оправдавшиеся проекты в силу каких-либо причин. Да, не скрою, где-то грустно, где-то очень сентиментально. Но сегодня — это уже история! Верю, что буду полезен и дальше для Удмуртской филармонии»,— написал господин Фомин.