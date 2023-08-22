Турецкие СМИ предполагают, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет на российской территории. Главная тема переговоров — новая зерновая сделка. Буквально днем ранее президент Турции заявлял о намерении встретиться с коллегой или в Индии на саммите «двадцатки», или на заседании Генеральной ассамблеи ООН в США. А еще раньше Эрдоган утверждал, что ждет Путина в Анкаре или Стамбуле непосредственно в августе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что новый формат зерновой сделки под большим вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Август близится к завершению, и надеждам на то, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Турции, видимо, не суждено сбыться. Это единственное, о чем можно говорить с относительной уверенностью. Турецкий президент заявил, что теперь планирует увидеться с российским коллегой в сентябре. Может быть, в Индии на саммите «двадцатки» или же в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Насчет Нью-Дели, конечно, всякое возможно, но в США Путин точно не поедет — российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тем не менее турецкие СМИ не сдаются, и вот новая информация: Эрдоган скоро приедет в Россию, чтобы обсудить возобновление зерновой сделки и украинское урегулирование в целом. Он также намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, дабы спросить его мнение. Новый глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит Киев в ближайшее время.

Официального подтверждения тому, что Эрдоган приедет в РФ, на сегодня нет. Вполне возможно, что завтра появится еще какой-нибудь вариант, где и как могут пройти переговоры на высшем уровне.

Тем не менее можно подводить определенные промежуточные итоги: говорить президентам не о чем, никакого компромисса по зерну и всему остальному, судя по всему, не найдено.

К тому же, если бы результат был, вопрос вполне можно было спустить на уровень делегаций и подписать новый документ в торжественной обстановке, но не обязательно в присутствии первых лиц.

Также заметно, что новое соглашение о поставках уже, собственно, российского зерна на мировые рынки где-то заблудилось, застряло в согласованиях. Документ собирались подписать в Будапеште, однако пока как-то все затихло на этот счет. А может быть, ничего и не было. Или об этом совсем скоро сенсационно объявят. Сейчас все, конечно, возможно, но пока не объявляют.

Между тем в Афинах проходит саммит Украина — Балканы. Владимир Зеленский провел плодотворную встречу с главным европейским союзником России — президентом Сербии Александром Вучичем. И еще активно обсуждался так называемый альтернативный зерновой коридор — поставки украинского продовольствия, в частности, через Румынию и Болгарию. Турция на это отреагировала отрицательно, что понятно — она утрачивает монополию на спасение бедных стран от глобального голода.

Резюмируя сказанное, мы приходим к выводу о том, что ситуация находится в развитии. Действующие форматы достаточно быстро устаревают, и очень похоже, что зерновая сделка в прежнем варианте уже стала историей. Как бы то ни было, турецкой стороне очень хочется сохранить лицо и объявить о грядущей встрече. Но желания, как известно, не всегда совпадают с возможностями.

Все это не очень хорошо для Реджепа Тайипа Эрдогана — его авторитет и влияние в мире поставлены на карту. Впрочем, торопиться с оценками не будем. Все еще может получиться как с украинским, так и с российским зерном. Может быть, еще какой-то коридор откроется. Всякое сейчас возможно, как было сказано выше.

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