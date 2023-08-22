С начала года на железнодорожных путях в Петербурге погибли 14 человек

За первое полугодие 2023 года на железнодорожных путях, расположенных на территории Октябрьской железной дороги, погибли 14 человек, еще 23 получили травмы, сообщили 22 августа в пресс-службе ОЖД.
В Ленинградской области число погибших и пострадавших в авариях на ЖД выше: 32 человека погибли и 38 травмировано.
В целом с начала 2023 года на всей территории ОЖД травмы получили 104 человека, 73 из них погибли.
«Основная причина несчастных случаев — пренебрежение правилами безопасности. На территории Петербурга и Ленобласти штраф за проход по железнодорожным путям в неположенном месте вырос до 1,5 тыс. рублей»,— отметили в пресс-службе компании.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне под Выборгом под колесами поезда погибла пожилая женщина.
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