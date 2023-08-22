Пожилая женщина погибла под колесами поезда под Выборгом

Смертельная авария на железной дороге произошла в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщили 22 августа в региональном управлении транспортной полиции, информация о ЧП поступила в дежурную часть накануне в 03:20 — на 61-м километре 2-го пикета железнодорожного перегона Рощино — Выборг грузовой поезд совершил наезд на человека.

Установлено, что пожилая женщина переходила ж/д пути в неположенном месте. Предположительно, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время ее личность устанавливается.

Сотрудниками ЛОП на ст. Выборг Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на железнодорожном переезде между Лисьим Носом и Сестрорецком электричка сбила автомобиль.

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