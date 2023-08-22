Суд в Петербурге продлил срок содержания в СИЗО православному блогеру Курмоярову

Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и продлил православному блогеру, иеромонаху Иоанну Курмоярову срок содержания в СИЗО. Об этом 22 августа сообщает «MR7». Священник, обвиняемый по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ) пробудет под арестом как минимум до 28 ноября 2023 года.

Напомним, что господин Курмояров содержится в следственном изоляторе с июня прошлого года. Об этом «Ъ-СПб» подробно рассказывал. Поводом для преследования стали его видеоролики на YouTube, где подсудимый рассказывал о ходе специальной военной операции, а также критиковал руководство РПЦ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте