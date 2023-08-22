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Для тушения лесного пожара в Орловском районе привлечена спецтехника

Для тушения пожара в Зимовниковском лесничестве привлечены два бульдозера и грейдер, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил 198 га лесного фонда. Из них на 66 га — пожар верховой. В правительстве региона отметили, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

«В ликвидации чрезвычайной ситуации в Орловском районе задействовано порядка 170 человек и 62 единицы техники. Активное участие в тушении пожара принимают добровольные казачьи дружины»,— сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, пожар в Зимовниковском лесничестве начался 21 августа.

Анастасия Назарова

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