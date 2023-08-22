В Анапе на туриста завели уголовное дело за нападение на полицейского

В Анапе на приезжего из Ростовской области завели уголовное дело за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, поздно вечером 21 августа в ходе патрулирования села Витязево наряд полиции заметил 34-летнего мужчину, нарушавшего общественный порядок в одном из кафе. На пути к стационарному посту полиции на улице Черноморской мужчина повалил полицейского на землю и несколько раз ударил.

На туриста завели уголовное дело, его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Сейчас следователи закрепляют собранные доказательства, назначена судебная медицинская экспертиза.

Утром 22 августа в сети появилось видео нападения ростовчанина на правоохранителя. Мужчина был задержан полицейскими.

Татьяна Ручкина

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