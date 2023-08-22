В Анапе задержали туриста из Ростовской области, напавшего на полицейского

В анапском поселке Витязево задержан приезжей из Ростовской области по подозрению в применении насилия и оскорблении представителя власти (ст. 318, 319 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по краю, мужчина высказывал оскорбления в адрес сотрудника местной полиции, после чего напал на него. На помощь пострадавшему пришли коллеги.

Медицинское освидетельствование показало, что турист находился в состоянии опьянения. Полицейскому оказана разовая медицинская помощь, после чего он продолжил службу.

«Собранные в отношении задержанного материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», – говорится в сообщении полиции.

Нападение ростовчанина на анапского полицейского очевидцы сняли на видео и выложили в местные паблики. На кадрах видно, как молодой мужчина наносит удары лежащему на земле сотруднику полиции. Второй сотрудник МВД пытается скрутить нападавшего.

Наталья Решетняк

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