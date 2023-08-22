Для догазификации Свердловской области «ГАЗЭКС» построил 300 километров новых сетей

Единый оператор газификации «Газпром газификация» направил Свердловской области еще почти 304,5 миллиона рублей на реализацию президентской программы социальной догазификации, которая предусматривает бесплатное подведение трубы до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах.



Фото: предоставлено пресс-службой АО «ГАЗЭКС»

«Направленные региональному оператору газификации АО «ГАЗЭКС» средства позволят продолжить программу социальной газификации в Арамили, Дегтярске, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Нижних Сергах, в Первоуральске и сельских населенных пунктах Первоуральского городского округа, Ревде, Сысертском и Ачитском районах», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

На сегодняшний день с региональным оператором догазификации АО «ГАЗЭКС» заключено более 28,8 тысячи договоров на бесплатное подключение к газу частных жилых домов – по ним ведутся работы. Тех, кто уже подготовил домовладения к приходу голубого топлива, специалисты подключают – газ по программе запущен почти в 5,8 тысячи домовладениях, а техническая возможность для подключения есть практически у 14 тысяч жителей частных домов области.

В целом компания в Свердловской области для догазификации уже построила около 300 километров сетей. В стадии строительства находится 687,6 километра газопроводов, проектируется еще порядка 1128,6 километра сетей. Тем самым возможность перейти на газ создается более чем для 30 тысяч потребителей.

Напомним, что собственники домовладений на территории газифицированных населенных пунктов могут подать заявки на подключение к газу через сайт Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ, на портале Госуслуг или лично в клиентских центрах газораспределительной компании.

Отметим, что в Свердловской области по решению главы региона Евгения Куйвашева действует расширенный пакет мер социальной поддержки по газификации. Субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляются многодетным, малоимущим семьям и одиноким гражданам, бюджетникам, живущим в сельских территориях, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, пенсионерам и другим категориям. Взависимости от имущественного положения свердловчан размер субсидии – от 100до 250тысяч рублей. Компенсацией можно покрыть до 90% затрат на подключение дома к газопроводу.

Так, за первое полугодие 2023 года свердловские власти выдали более 147 миллионов рублей в качестве субсидий на газификацию 1353 домов уральцев. Кроме того, еще 73 многодетные семьи воспользовались областным семейным капиталом на газификацию жилья, направив на эти цели суммарно более 7,2 миллиона рублей.

«ГАЗЭКС» — региональный оператор президентской программы социальной газификации. На территории Свердловской области в рамках догазификации компания планирует обеспечить голубым топливом 60,5 тысячи домовладений. Группа компаний «ГАЗЭКС» ведет свою деятельность с 1965 года и на сегодняшний день обеспечивает газом почти 1 миллион семей и около 2500 предприятий и организаций.

АО «ГАЗЭКС»