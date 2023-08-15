Астраханский ФК «Волгарь» остался без тренера

Анвер Конеев отстранен от руководства астраханским футбольным клубом «Волгарь». Об этом сообщили в социальных сетях команды. Готовиться ко встрече с «Енисеем», которая пройдет 19 августа, команда будет вместе с тренерским штабом под руководством старшего тренера Юрия Юхневича.

Ранее Анвер Конеев работал с молодежным «Динамо», с ФНЛ-2 «Звезда», юношеской сборной России-2. «Волгарем» тренер руководил с 16 июня текущего года.

На старте нового сезона Первой лиги ФНЛ воспитанники господина Конеева уступили другим командам пять раз подряд.

Никита Маркелов

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