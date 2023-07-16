Электричка сбила автомобиль на ж/д переезде под Петербургом

Авария с участием пригородной электрички и легкового автомобиля произошла утром в воскресенье, 16 июля, на железнодорожном переезде между Лисьим Носом и Сестрорецком. Об этом со ссылкой на представителя Октябрьской железной дороги сообщает 78.ru.

Уточняется, что машина выехала на железнодорожные пути, несмотря на то, что светофор уже сигнализировал о приближающемся поезде. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, чтобы избежать ДТП.

По предварительным данным, никто не пострадал. Электричка «Белоостров — Санкт-Петербург» была задержана на пять минут. На движение остальных пассажирских поездов авария не повлияла.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две электрички и поезд дальнего следования задержали под Петербургом из-за очередного поджога релейного шкафа.

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