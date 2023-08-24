Альфа-Лизинг запустил онлайн‑сервис для дистанционной покупки автомобиля

Альфа-Лизинг разработал и запустил онлайн-сервис для дистанционного оформления автомобиля в лизинг. Теперь выбрать автомобиль, оформить и подписать документы, а также выбрать способ его получения можно онлайн и без участия менеджеров.

Сервис предоставляет онлайн-каталог автомобилей, который в реальном времени пополняется предложениями с сайтов дилерских центров. Стоимость автомобиля и расчет лизинговых платежей при этом актуальные.

Сейчас в каталоге собрано более 500 легковых и коммерческих автомобилей различных марок: Changan, Chery, Evolute, EXEED, Hyundai, KIA, KAIYI, OMODA, TANK, Москвич и другие. Посмотреть их можно с помощью фильтра «В лизинг онлайн». У каждого автомобиля есть карточка, где можно ознакомиться со всеми характеристиками, рассчитать аванс и лизинговый платеж, выбрать условия лизинга и оставить заявку на бронирования у дилера.

Пользователь бронирует автомобиль на три рабочих дня. Это позволит сохранить и саму машину, и ее текущую стоимость для клиента.

После согласования заявки пользователь попадает в личный кабинет для загрузки, оформления и подписания документов на лизинг и для согласования времени и места передачи машины.

«Мы понимаем, что предпринимателям важна прозрачность при оформлении лизинга, когда можно самостоятельно посмотреть всю актуальную информацию, сравнить разные модели автомобилей и принять решение. Поэтому мы развиваем наш онлайн-сервис. Пока он доступен для оформления лизингового автомобиля только для клиентов, оформивших заявку на нашем сайте. В перспективе мы планируем развивать каналы дистрибуции, и лизинг онлайн будет доступен для оформления через маркетплейсы партнеров и дилерские центры», — прокомментировал запуск онлайн-сервиса Иларион Демчиков, директор по развитию бизнеса ГК Альфа-Лизинг.

ГК Альфа-Лизинг — крупнейшая в России негосударственная лизинговая компания, входит в ТОП-5 отечественных лизинговых компаний по размеру портфеля. Реализует услуги лизинга для коммерческих и государственных компаний в различных секторах экономики. Офисы компании находятся в 75+ городах России.

ООО "Альфамобиль"