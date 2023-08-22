Суд запретил «Русалу» осуществлять выплаты по облигациям в Unicredit Bank

Арбитражный суд Москвы по заявлению «Ингосстраха» запретил алюминиевой компании «Русал» осуществлять выплаты в пользу немецкого Unicredit Bank AG по еврооблигациям компании, выпущенным ирландской «дочкой» «Русала» Rusal Capital DAC. Об этом говорится в определении суда, выдержки из которого приводит ТАСС. По мнению «Ингосстраха» такие меры позволят предотвратить вывод денег от российских компаний в пользу иностранной при условии, что банк имеет неисполненные обязательства перед российским обществом и не намеревается их исполнять.

Кроме запрета на выплаты суд обязал «Русал» обеспечить, чтобы ее аффилированные лица, включая компании RTI Limited и Rusal Capital DAC, не осуществляли выплаты в пользу компании Unicredit Bank AG по еврооблигациям, эмитированным компанией Rusal Capital DAC.

По итогам судебного заседания суд полностью удовлетворил ходатайство «Ингосстраха», который требовал принять меры для обеспечения иска компании к Unicredit Bank, рассматриваемого в земельном суде Мюнхена. «Ингосстрах» указывал на необходимость взыскать с Unicredit Bank процентный доход и восстановить неправомерно погашенные рублевые структурные облигации «Русала» или передать их истцу и выплатить процентный доход по еврооблигациям.

Объединенная компания «Русал» — российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. По итогам 2022 года произвела 3,835 млн тонн алюминия. За прошедший год на «Русал» пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Скорректированная чистая прибыль «Русала» за январь—июнь 2023 года сократилась на 54,3% и составила $315 млн.

Милена Костерева